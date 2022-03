UBCI - Lab'ess : les lauréats du prix de l'Entrepreneur social de l'année 2022

Le projet "Sourires aux anges" fondé par Hend Ksiaa est le lauréat de la quatrième édition du Prix de l'Entrepreneur social de l'année 2022, organisé mercredi 2 mars 2022 par l'Union bancaire du commerce et de l'industrie (UBCI) et Lab'ess. Il a remporté un prix de 7.000 dinars. Le deuxième et troisième prix ont été attribués respectivement à "Bioheat" fondé par Yassine Khelifi qui a reçu 4.000 dinars et "Chkarty" fondé par Teycyr Chtioui qui a reçu 3.000 dinars.

« Ce concours est devenu une tradition pour l’UBCI. Nous avons beaucoup de causes communes. Du moins l’UBCI a su montrer et développer un certain avant-gardisme pour sa politique RSE. Je veux remercier Yosra Hachicha pour le prix qu’elle vient de recevoir comme étant meilleur manager RSE et féliciter l’ensemble de la banque, parce qu’on a eu un prix grâce à son travail et le travail de l’ensemble de la banque, comme étant troisième banque verte de la place. Il faut dire que la RSE est une politique assez forte dans la banque. On a été parmi les premières banques et premières entreprises en Tunisie à se lancer dans cette approche », a affirmé Mohamed Koubâa le DG de l'UBCI à cette occasion.

Et d’ajouter : « Je souhaiterai souligner l’importance d’un thème qui m’est cher, l’entreprenariat/l’entreprise. Un concept qui a l’air d’être économique mais je pense que ça le dépasse : c’est une philosophie de vie, c’est un concept qui est assez large. Et je vois dans ce concept le début d’une solution pour la crise économique que nous vivons dans notre pays. Nous vivons une période assez délicate et complexe, les choses ont l’air de se compliquer sur le plan international. Je pense que grâce à l’entreprenariat, on peut voir le début d’une solution, d’un demain meilleur ».

Dans ce cadre M. Koubâa a soutenu : « Pour qu’on puisse réussir durablement, il faut accepter un concept aussi simple et aussi difficile à comprendre : l’échec qui fait partie de la vie d’entreprise. Justement cette force de résilience, cette force de dépasser ce moment-là et d’apprendre de ces moments d’échec, est un effort exceptionnel et qui n’est pas simple. Il doit nous interpeler tous pour qu’on puisse aller vers l’avant et laisser ce gain se perpétuer car apprendre de ces échecs est une chose très importante et fondatrice pour les cations qu’on peut faire demain ».

L’appel à candidatures a permis de sélectionner des projets innovants ayant un impact positif sur la société et qui ont bénéficié de l’accompagnement du programme d’incubation de Lab’ess dans le but de faire émerger une nouvelle promotion d’entrepreneurs sociaux.

Pour cette édition, sur deux cents dossiers reçus, dix entreprises ont été sélectionnées pour un parcours de plus de trente formations, deux cents heures de coaching individuel, quinze événements de mise en réseaux. Ce mercredi, cinq d’entre eux ont défendu leurs entreprises. Les trois précités ainsi que Ghalia Damak pour son projet "Compo Roll" et Mayssa Sandli pour son projet "Blue TN".

Les cinq entrepreneurs sociaux ont présenté leurs projets à un jury composé de professionnels et d’acteurs de l’écosystème entrepreneuriat social : le DG de l'UBCI Mohamed Koubâa, le directeur du marché des particuliers de l’UBCI Ouahib Abdelhedi, le directeur de l’AFD Yazid Zafir, la cheffe de projet Innov’i chez Expertise France Clara Guihem, le coordinateur du programme Economie Transformatrice de la Fondation Heinrich Böll Stifung Fabian Heppe, le fondateur et entrepreneur de Wallah we can Lotfi Hamadi et le directeur de Lab’ess Rachid Abidi.

Ils ont eu, chacun cinq minutes de pitch et dix minutes pour répondre aux questions du jury.

Sourires aux anges propose des produits naturels de soin et d’hygiène pour les bébés et les enfants, sans perturbateurs endocriniens, qui respectent l’environnement avec la certification « Bio » des ingrédients. La société dispose d’une gamme de cinq produits : savon surgras, champoing solide, crème hydratante, liniment oléo calcaire et baume cicatrisant.

Bioheat propose des produits écologiques (briquettes combustibles, bio charbon, de la poudre de charbon et du goudron) provenant du recyclage des déchets de production d’huileries tunisiennes, sans produit chimique ajouté.

Chkarty est une marque de sacs et accessoires en tissus recyclés, fabriqués de manière artisanale.

Compo Roll fabrique et commercialise des composteurs rotatifs d’extérieurs (modulaires de jardin et industriels) et vise à sensibiliser la Tunisie à la valorisation des déchets organiques. La société propose aussi un service d’assistance technique et matérielle à l’utilisation des composteurs.

Blue TN œuvre dans le domaine de l’information et communication. Il s’agit d’un média digital engagé, dédié aux questions environnementales.

I.N