Moussi : le PDL s'alliera avec les partis qui veulent assainir la Tunisie de l'islam politique

« Nous nous allierons avec tous les partis et indépendants qui veulent assainir la Tunisie de l’islam politique ». Cette déclaration de la présidente du PDL, Abir Moussi a été dite durant son intervention sur Jawhara Fm, ce mercredi 2 mars 2022.

Après avoir vivement critiqué le président de la République, Kaïs Saïed, Abir Moussi a porté ses attaques contre ses ennemis de toujours, les islamistes. Elle a en effet déclaré : « Le président de la République, laisse Rached Ghannouchi comme président du parlement, malgré le gel. En réponse, ce dernier continue d’émettre des communiqués invitant les députés à se réunir dans des séances extraordinaires. Ils sont tous deux en train de détruire le pays ».

Pour Abir Moussi, nous sommes d’ores et déjà dans le « Califat islamique » car le projet qu’est en train d’appliquer, Kaïs Saïed est un projet personnel. « Il a pris tous les pouvoirs et pour nous ses positions sont plus proches d’Ennahdha que du PDL », a-t-elle expliqué tout en martelant : « Ce projet entrepris par le chef de l’Etat détruira les institutions de la Tunisie ».

S.A