Fédération russe du tourisme : les touristes russes sont attendus en Tunisie

Les autorités de la Tunisie, de la Turquie et de l’Egypte réaffirment leur disposition à accueillir les touristes russes cette année, c'est ce qu'affirme la Fédération russe du tourisme dans une déclaration relayée par RT, mercredi 2 mars 2022.

Alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine chamboule les échanges et l'économie mondiale, le secteur touristique s'en trouvera forcément impacté. L'occident a d'ores et déjà décidé des restrictions inédites touchant la Russie.

La Fédération russe du tourisme précise ainsi que le ministre tunisien du Tourisme, Moez Belhassan, a souligné que les autorités tunisiennes ne prévoient pas d'imposer de restrictions à la Russie et a exprimé son intérêt à accueillir plus de touristes russes.

M.B.Z