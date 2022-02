Les agents municipaux en grève

La fédération générale des agents municipaux a annoncé, dimanche 20 février 2022, que les agents vont observer une grève sectorielle de deux jours dans toutes les municipalités, les agences techniques, et les établissements affiliés, à cause de la marginalisation du secteur, et l’abus de pouvoir au niveau des conseils municipaux.

La fédération revendique la publication du statut relatif aux agents de l’agence municipale des services environnementaux et la mise à jour du statut des agents de l’agence municipale de gestion.

Elle a également insisté sur la nécessité d’achever les négociations autour de la charte professionnelle des agents municipaux.

S.H