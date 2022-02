Hichem Snoussi : c'en est fini de Nessma TV telle qu'on la connaissait

Le directeur général de la chaîne télévisée Nessma TV, Zied Riba, a assuré que son établissement avait répondu à toutes les requêtes de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica).

Intervenant samedi 19 février 2022 durant l’émission de Hedi Zaiem sur les ondes de la radio Mosaïque FM, Zied Riba a souligné les efforts de la part de Nessma TV dans la régularisation de sa situation. Il a expliqué que ceci s’inscrivait dans le cadre de la volonté d’écrire une nouvelle page de l’histoire de cet établissement et qu’une société anonyme a été créée à l’occasion. La propriété de celle-ci pourrait revenir à Tarak Ben Ammar.

Zied Riba a précisé que Nessma a conservé la totalité de son effectif tel que demandé par la Haica. Néanmoins, la décision de fermeture de l’établissement émise par l’instance continue à être appliquée depuis quatre mois. Il a indiqué que le personnel accédera à sa rémunération après la régularisation de la situation de la chaîne télévisée.

« Nous refusons de changer de nom. Nous avons consacré dix ans de nos vies pour le bâtir… La Haica l’exige… Cette mesure nous met dans une situation de blocage… Le changement de nom signifie la fermeture de l’établissement », a-t-il déploré.





De son côté, le membre de la Haica, Hichem Snoussi, a assuré, au cours de la même émission, que l’instance était fière de combattre la chaîne télévisée qui était sous l’emprise du président de Qalb Tounes et candidat à la présidentielle de 2019, Nabil Karoui. « Nabil Karoui fait partie de l’ancienne société qui a été dissoute. Les équipements, le nom et le logo de celle-ci vont être exploités par la nouvelle société », a-t-il ajouté.

Il a considéré que le changement du nom de la chaîne télévisée était lié à Nabil Karoui. « Nous estimons que c’en est fini de Nessma TV telle qu'on la connaissait », a-t-il insisté.

Pour rappel, Hichem Snoussi avait assuré le maintien des négociations avec Nessma TV et que la Haica œuvrait pour la préservation des emplois des salariés et des journalistes. Ces derniers avaient tenu une manifestation devant les locaux de la Haica afin de protester contre le maintien de la fermeture de l’établissement et la saisie des équipements depuis le 27 octobre 2021. Cette décision avait été prise pour diffusion sans licence.

S.G