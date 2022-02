Des Tunisiens en Ukraine demandent à être rapatriés





Le président de l’Association des Tunisiens d’Ukraine, Tarek Aloui, a affirmé que plusieurs citoyens, majoritairement des étudiants, avaient appelé à leur rapatriement. Il a expliqué que ces derniers ont demandé l’affectation d’un avion à leur rapatriement tel que l’avaient fait plusieurs pays.

Dans une déclaration accordée le 19 février 2022 à l’agence Tunis Afrique presse, Tarek Aloui a rappelé la présence renforcée de l’armée russe sur les frontières ukrainiennes et une possible invasion de ce pays. Il a appelé à la création d’une cellule de crise afin de coordonner avec la communauté tunisienne présente en Ukraine. Il a considéré que les deux appels téléphoniques émis par l’ambassadeur tunisien en Russie, Tarek Ben Salem, et la chargée de l’ambassade en Pologne, Saoussen Dhakkar, ne représentaient pas des mesures suffisantes.





Tarek Aloui a déclaré que près de 1.500 Tunisiens se trouvent sur le territoire ukrainien dont une grande partie dans les régions de Dnipro et Kharkiv près des frontières russes. Il a souligné la nécessité de créer une ambassade ou un consulat en Ukraine. Il a critiqué l’absence d’une représentation diplomatique au sein de ce pays, obstacle à toute évolution possible des relations tuniso-ukrainiennes.

Tarek Aloui a souligné la stabilité de la situation en Ukraine malgré les tensions. Il a considéré que le peuple ukrainien gardait son calme et continuait à vivre sa vie normalement.





S.G