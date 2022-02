Rencontre entre Noureddine Taboubi, Samir Majoul et Ferid Belhaj

Une réunion tripartite entre le président de l’Utica, Samir Majoul, Noureddine Taboubi, secrétaire général de l’UGTT et Ferid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale a eu lieu, samedi 19 février 2022, au matin de la clôture du 25ème congrès de la centrale syndicale. Noureddine Taboubi est venu directement de Sfax pour la réunion, apprend Business News.

Lors de ce congrès, le président de l’Utica avait notamment annoncé que dès ce samedi, les deux centrales historiques se réuniraient pour œuvrer à un programme commun de sauvetage et de relance économique.

C’était tout l’enjeu de la rencontre d’aujourd’hui, entre Ferid Belhaj, Samir Majoul et Noureddine Taboubi, permettant de décider un pool d’experts communs capable de peser de manière constructive aux propositions de réformes de l’économie tunisienne.

On rappellera que lors de la rencontre entre l’UGTT et la Kasbah, le secrétaire général de l’UGTT était notamment accompagné de Mongi Safra, ancien conseiller du président Ben Ali chargé des affaires économiques. De même, l’Utica était épaulée lors de la rencontre avec la Banque mondiale des experts, Afif Chelbi et Ahmed El Karam, respectivement ancien ministre de l’Industrie et président du Conseil d’analyses économiques et ancien président de l’Association professionnelle des banques.

