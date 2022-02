La STA officiellement introduite en bourse

« Il ne s’agit pas d’une augmentation de capital mais plus : d’une diversification de l’actionnariat ». C’est ce qu’a déclaré Moneim Boussarsar, directeur général de la Société Tunisienne d’Automobile (STA), lors de l’introduction officielle de l’entreprise sur le marché principal de la cote de la bourse de Tunis, ce jeudi 17 février 2022.

Cette introduction se traduira par la mise à disposition de « 600.000 actions, soit 30% du capital. A 17 dinars par action, le montant total de l’opération s’élève à 10,2 MD et une capitalisation boursière totale de 34 MD. Aux investisseurs institutionnels tunisiens, ont été offerts 6% du capital de l’entreprise avec une acquisition minimum de 250.002 DT. La période de souscription s’étend du 21 février 2022 jusqu’au 4 mars 2022 » peut-on lire sur le communiqué présenté pour l’occasion.

Toujours selon les informations mises à disposition du public, la STA, explique que le but de cette introduction est : d’accéder à de nouvelles sources de financement visant l’amélioration du cout de ses ressources, garantir la liquidité des titres, accroitre la notoriété de la société auprès de ses clients et fournisseurs et de bénéficier de l’avantage fiscal en réduisant le taux d’imposition de 35% à 20%.

Avec ses résultats plus que satisfaisants et son large réseau de distribution, la marque chinoise offre des perspectives d’avenir très prometteuses. En effet l’action STA est offerte à 7,7 fois les bénéfices estimés pour 2022. La rémunération des actionnaires a, elle, dépassé les 8%, ce qui est considéré comme très généreux par rapport aux résultats de la concurrence.

Lancée en 2014, Cherry est aujourd’hui le 1er concessionnaire chinois en Tunisie et le 6ème en termes de parts de marché, toutes marques confondues.

Pour ce qui est de l’avenir : « L’entreprise vise une augmentation de son quota des ventes de 5% annuels, ce qui équivaut à un chiffre d’affaires annuel de 80 MD pour l’année 2022. Un chiffre qui devrait culminer à 96 MD pour l’année 2025. Avec une marge brute qui devrait se stabiliser aux alentours de 12,8% de 2021 jusqu’en 2025, une marge d’exploitation de 7,5% et une marge nette de 6%, Cherry consolide sa première place sur le podium pour la 6ème année consécutive » a expliqué Mr. Boussarsar.

En avant-première, lors de cet évènement, le directeur général de la STA a expliqué que de bonnes surprises seront réservées aux clients et futurs clients de la marque.

« Le premier trimestre 2023 sera marqué par le lancement des premiers véhicules hybrides et électriques » a-t-il conclu.

S.A