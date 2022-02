Kaïs Saïed rencontre son homologue nigérien à Bruxelles

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, ce jeudi 17 février 2022 à Bruxelles, avec le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum.

Le chef de l’Etat s’est dit très fier de la solidité des liens qui unissent la Tunisie et le Niger, et affirmé sa pleine disponibilité à les consolider et à les diversifier de manière à porter les relations de coopération, d'échange et de partenariat entre les deux pays à des niveaux plus élevés pour l'intérêt des deux peuples.

Kaïs Saïed a également évoqué les défis et enjeux communs auxquels sont confrontés les pays africains et qui nécessitent des efforts plus concertés et un renforcement accru des partenariats pour y faire face et réaliser les aspirations légitimes des peuples africains à construire des Etats forts et des institutions stables. Il a enfin invité son homologue à effectuer une visite en Tunisie.

De son côté, Mohamed Bazoum a exprimé l’aspiration de son pays de développer les relations de coopération avec la Tunisie et de les développer dans divers domaines, notamment économiques et commerciaux, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la santé.

Mohamed Bazoum a déclaré, selon le communiqué de Carthage, que le Niger soutient les mesures et décisions prises par Kaïs Saïed et les considère comme importantes et nécessaires pour renforcer la stabilité de la Tunisie et son immunité.

Le président Kaïs Saïed s’est rendu, rappelons-le, à Bruxelles où il participe au sommet Union européenne – Union africaine qui se tient les 17 et 18 février.

M.B.Z