Kaïs Saïed s’entretient avec Louise Mushikiwabo à propos du Sommet de la Francophonie

Le président de la République, Kaïs Saïed, a entamé sa visite en Belgique, ce jeudi 17 février 2022, pour participer aux travaux de la sixième session du Sommet Union Européenne-Union Africaine, par un entretien avec Louise Mushikiwabo, secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Le chef de l'Etat s'est félicité du niveau de coordination entre la Tunisie et l’OIF dans la préparation du prochain sommet de la francophonie, qui devrait se tenir à Djerba, soulignant la détermination de la Tunisie à réunir toutes les conditions favorables pour faire réussir cet événement, qui est de nature à valoriser les opportunités et perspectives de coopération et d'échange dans l'espace francophone.

Le président de la République a également indiqué que la Tunisie a achevé tous les préparatifs logistiques pour l'organisation du sommet, soulignant sa disposition à accueillir les délégations des pays frères et amis.

Et d’ajouter que la Tunisie partage avec les Etats membres de l'OIF les valeurs de la démocratie, des libertés et des droits de l'homme, et tient à poursuivre l’action commune afin de préserver et consolider ces principes.

Pour sa part, Louise Mushikiwabo s'est félicitée de la disposition de la Tunisie à accueillir le prochain Sommet de la Francophonie, saluant les efforts permanents qui ont été déployés à cet égard pour assurer la tenue de ce sommet dans les meilleures conditions.

Louise Mushikiwabo a également indiqué qu'une délégation de hauts responsables de l'Organisation internationale de la Francophonie se rendra prochainement en Tunisie pour achever les consultations avec les autorités tunisiennes concernant certains aspects, mais aussi pour visiter les différents sites qui accueilleront les activités du sommet.

S.H