Kaïs Saïed se rendra en Belgique pour le Sommet UE-UA

Le président de la République, Kaïs Saïed, se rendra en Belgique pour assister au sixième Sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine qui se tiendra les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles.

Le programme de la visite du président, précise un communiqué de Carthage, comprendra la participation aux activités du sommet, ainsi que la tenue d'une série de réunions avec un certain nombre de dirigeants de pays européens et africains et de hauts fonctionnaires de l'Union européenne et de l'Union africaine.

M.B.Z