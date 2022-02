Lancement de l’élaboration du plan de développement 2023-2025

Le ministère de l’Économie a annoncé le lancement de l’élaboration du plan de développement 2023-2025. A l’occasion, le ministre de l’Économie, Samir Saïed, a relevé l’émergence de nouvelles problématiques dans les régions du nord-est et centre-est du pays en dépit de la diversité économique dans ces zones, lit-on dans un communiqué publié, samedi 12 février 2022.

Évoquant des défis au niveau du transport et de la logistique, de la situation environnementale et des difficultés dans plusieurs quartiers populaires, M. Saïed a souligné la nécessité de mettre en place de nouvelles stratégies susceptibles de remédier à ces problématiques.

Il est, également, revenu sur l’importance de garantir un climat d’investissement incitatif et encourager le secteur privé à contribuer à l’effort national de redynamisation de la machine économique, mettant l’accent sur le rôle de l’économie sociale et solidaire, l’économie verte et les énergies renouvelables dans la création de richesses.

Le ministre a soutenu, par ailleurs, que les régions en question disposaient des ressources naturelles et humaines capables de booster le développement durable dans le pays assurant que le ministère est prédisposé à apporter l’appui technique nécessaire via divers dispositifs, notamment la coopération internationale.

Samir Saïed a souligné, dans ce même contexte, l’importance de maintenir une coordination étroite entre toutes les parties prenantes pour mettre en œuvre les projets les plus adaptés en fonction des moyens financiers disponibles et à travers plusieurs formats de partenariats notamment entre les secteurs public et le privé.

N.J.