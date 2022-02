Mourad Zeghidi annule la diffusion de son émission avec Béchir Akremi





Le journaliste et animateur de l’émission 3andna Agenda sur IFM (Nous avons un Agenda), Mourad Zeghidi, a annoncé, dans la matinée de samedi 12 février 2022, l’annulation de l’émission dont l’invité était le juge controversé, Béchir Akremi.





Dans la foulée de l’annonce de l’identité de son invité pour ce samedi, l’animateur a été critiqué et lynché sur la toile. Certaines personnes ont laissé entendre que cette apparition médiatique du procureur de la République vise à le faire blanchir alors qu’il est au cœur d’une tempête d’accusations en lien avec les dossiers des assassinats politiques de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi et l’appareil secret d’Ennahdha.

D’autres ont exprimé un soutien inconditionnel à l’animateur considérant l’annulation de l’émission une atteinte à la liberté de la presse.

En juillet 2021, Béchir Akremi a été suspendu de ses fonctions de procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis et transféré devant le Parquet dans le cadre d’une instruction ouverte à son encontre sur fond de suspicions de complaisance avec Ennahdha et son traitement suspicieux de plusieurs dossiers de terrorisme. Il a ensuite été placé en résidence surveillée fin juillet 2021. Le Tribunal administratif a, en janvier 2022, annulé la suspension du juge.

N.J.