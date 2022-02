Série de protestations des syndicats sécuritaires

Le front national des syndicats sécuritaires a rendu public un communiqué conjoint, ce jeudi 10 février, annonçant une série de mouvements de protestation à la suite du non-versement des primes des agents sécuritaires par le ministère des Finances

Les syndicats estiment que cette mesure a des répercussions négatives sur le moral et le rendement des agents de l'institution sécuritaire.

Ainsi, une série de mouvements de protestation sera entamée à partir du 12 février 2022 et les agents mettront le brassard rouge durant trois jours.

Des manifestations seront organisées devant les sièges des gouvernorats sur tout le territoire tunisien le mardi 15 février 2022 à partir de 10h du matin.

Le même communiqué indique qu’en l’absence de réponse favorable du ministère des Finances quant aux revendications légitimes, le Front national des syndicats sécuritaires annoncerait des mesures d'escalade qui seront révélées au moment opportun.

Au final, le Front national des syndicats sécuritaires appelle tous les agents des différents corps sécuritaires à se conformer au contenu de ce communiqué et à faire réussir ces mouvements de protestation en se rangeant du côté de leurs structures syndicales et à s'attacher à leur droit légitime afin de barrer la route aux parties rejetant l'action syndicale et à ceux qui exploitent les crises afin créer une rupture entre les syndicalistes et les structures syndicales pour reproduire les systèmes de tyrannie et de dictature.

Le front appelle également tous les sécuritaires à l'impartialité et au respect des principes de la sécurité républicaine et à ne pas s'inscrire dans les tiraillements politiques.

S.H