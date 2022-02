L’ITES publie une proposition pour réformer le système de santé à l’horizon 2025

Dans le cadre de ses travaux initiés en avril 2020, l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES) s’est attaché à proposer des solutions concrètes fondées sur des visions d’avenir répondant à l’urgence du court terme et à l’impératif du moyen terme. Via une vision prospective fédératrice et mobilisatrice, il s’agit d’éclairer le Président de la République et, plus globalement, les décideurs sur les enjeux du présent et de l’avenir.

Sans vision de l’avenir, aucune décision n’est possible. En ce sens, la prospective a pour vocation d’aider à mieux calibrer les réponses aux urgences du présent en les insérant dans une vision stratégique d’avenir. Telle est la vocation de l’ITES. Gaston Berger soulignait : « plus l’on roule vite, plus les phares doivent porter loin ». Dans le brouillard de la crise, face à l’incertitude croissante, il s’agit de fixer un cap, de baliser un avenir en mesure de permettre à la Tunisie de s’extraire de la crise et de se positionner sur une trajectoire vertueuse ouvrant la voie à un avenir souhaitable, réalisable, fédérateur, mobilisateur, libérateur d’énergies et générateur d’espoir. Réalisme, courage et audace doivent être à la base de l’ensemble des politiques publiques.

La Covid-19, véritable rupture dans le cours de l’histoire, a révélé les profondes vulnérabilités de notre système de santé. La pandémie a également érigé le secteur de la santé en tant que secteur économique d’avenir relevant de ce que Jacques Attali nomme « l’économie de la vie ». Dans ce contexte, l’ITES publie, en partenariat avec la Konrad Adenauer Stiftung (KAS), l’étude « La sécurité sanitaire à l’horizon 2025 : vision et manœuvre stratégique », étude qui s’est étalée sur 6 mois. En effet, assurer la sécurité sanitaire du citoyen tunisien est devenue une nécessité incontournable compte tenu de la multiplication et de la diversification des risques et des menaces. Cet impératif dicte une refonte du système de soins capitalisant sur l’ensemble des travaux menés à ce stade, notamment le Dialogue Sociétal, et visant la matérialisation d’un scénario souhaitable et réalisable ou la vision à l’horizon 2025.

Après une revue détaillée fondée sur une analyse systémique du système de santé tunisien, les auteurs, via une analyse rétrospective identifiant les réussites et les échecs de ce système par le passé, ont dressé un diagnostic complet du système de santé tunisien aboutissant à l’identification des variables motrices conditionnant son évolution à l’horizon 2025. Sur cette base, en appliquant rigoureusement la méthodologie prospective, quatre scénarios ont été construits : le scénario tendanciel dit « Système de santé essoufflé », les scénarios de rupture, l’une positive dite « Système de santé performant », l’autre catastrophique qu’il convient d’entraver ou « Système de santé déliquescent » et le scénario souhaitable et réalisable, en l’occurrence « Un système de santé convalescent ». Ce scénario souhaitable et réalisable constitue la vision voulue pour notre système de santé à l’horizon 2025. Elle est décrite de manière détaillée et déclinée en objectifs stratégiques à atteindre. Les auteurs finissent par la prospective dite stratégique ou comment réaliser la vision compte tenu du diagnostic posé et de nos moyens. A cet effet, un plan d’actions décliné par années (2022-2023-2024 et 2025) propose 121 mesures opérationnelles classées par ordre de priorité. En établissant la fin, les voies et les moyens, la manœuvre stratégique d’une réforme structurelle du système de santé tunisien est ainsi formalisée. Elle attire également l’attention : si nous demeurons dans l’inaction et la passivité, nous risquons très rapidement de basculer du scénario tendanciel, à savoir « un système de santé essoufflé » vers le scénario du pire, « un système de santé déliquescent.

Cette étude construisant une vision et établissant une stratégie pour sa matérialisation est un point de départ ouvert à la discussion et au débat afin de l’enrichir. L’ITES, profondément attaché à l’approche inclusive et participative, va œuvrer, en impliquant l’ensemble des forces vives du pays, à son appropriation et implémentation. Nous avons une vision, fruit d’une grande expertise et d’une variété de consultations : œuvrons ensemble à sa réalisation afin de garantir à chaque citoyen tunisien son droit constitutionnel à la santé, à une santé performante et à la vie.

L’étude est téléchargeable sous trois formats (Executive summary, Vision et plan d’actions et étude prospective complète) sur le site électronique de l’ITES au lien suivant :

https://www.ites.tn/news/6204f06c96563a695d76cbc2