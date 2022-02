Kaïs Saïed : la réconciliation concernera tous les biens, même ceux spoliés après 2011

Le président de la République, Kaïs Saïed, a expliqué que le décret relatif à la réconciliation pénale sera appliqué à la liste élaborée en 2012 par la Commission nationale d'investigation sur les faits de corruption et de malversation qui était présidée par feu Abdelfattah Amor.

Dans une vidéo publiée par la présidence de la République à l’occasion d’un conseil ministériel tenu le 10 février 2022, Kaïs Saïed a indiqué que la liste comprenait au début 460 noms. Il a affirmé que ce chiffre était passé à 457 noms, puis à 70 noms, puis à 40 noms, puis à seulement 2 noms pour finir avec une liste vide.

« La somme totale est aux alentours de 13.500 dinars ou milliards ! Je ne connais plus le chiffre exact ! Il s’agit d’une somme astronomique. Par la suite, il n’y a rien eu ! La liste s’est évaporée ! La réconciliation ne peut avoir lieu qu’avec le peuple ! Cela concerne l’ensemble des biens détournés même ceux spoliés après la révolution ! Les individus n’acceptant pas la réconciliation devront investir des fonds dans les régions selon un classement décroissant ! Ils seront obligés de créer les projets tels qu'exigé par les habitants de chaque région ! », a-t-il expliqué.

Le chef de l’Etat a souligné l’importance de la libération des initiatives et des esprits. « Il ne suffit pas de promulguer un décret ! Un décret doit obligatoirement voir le jour ! Celui de l’organisation « Fidaa » relative à nos martyrs et blessés des forces de la police et de l’armée. Ils auront droit aux augmentations et à une pension de retraite ! Ce n’est pas un fardeau pour le peuple tunisien ! », a-t-il ajouté.

Par la suite, le président de la République a expliqué qu’un autre décret concernera les martyrs et blessés de la révolution. « Le texte apportera une nouvelle approche en la matière ! », a-t-il assuré.

Concernant les chèques sans provision, Kaïs Saïed a indiqué qu’un décret réglementant les conditions d’amnistie à ce sujet a été inclus à l’ordre du jour.



Le chef de l’Etat a, également, évoqué la question de distribution et des pénuries de certains produits. Il a rappelé que de telles pratiques étaient passibles de la peine de mort dans certains pays. « Ceci doit cesser… Il y a un individu prétendant représenter un secteur alors qu’il était impliqué dans ces crimes ! Il sera poursuivi en justice », a-t-il dit.

Le président de la République a affirmé que la Tunisie entamait une nouvelle phase de son histoire. Il a tenu à dénoncer les agissements de certains traîtres oeuvrant contre l’intérêt du pays. « Ils usent des nouvelles technologies de la communications pour nuire à l’image de leur pays ! Ils ont besoin d’être suivis par un psychiatre ! », a-t-il ajouté.

Notons que l’ordre du jour du conseil ministériel inclut :

- Un projet de décret relatif à la consommation énergétique.

- Un décret relatif à la mobilité des fonctionnaires publics.

- Un décret relatif au choix, à l’évaluation des performances des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants.

- Un décret portant sur l’approbation de la convention-cadre relative au projet de développement et de la généralisation des offices des œuvres.

- Un décret relatif à la création d'une unité de gestion par objectifs au sein de la présidence du gouvernement relatif au développement, l’organisation, fonctionnement et généralisation des offices des œuvres.

- Un décret réglementant le travail à distance pour les fonctionnaires et agents des collectivités locales, des établissements, des entreprises et des instances publics.

- Un décret relatif à l’approbation du statut des agents de la Société tunisienne de Marchés de Gros.

- Un décret relatif à la création d’une unité de gestion par objectifs du projet de développement et de promotion des filières agricoles dans le gouvernorat de Zaghouan.

S.G