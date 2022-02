Les juges manifestent devant le Palais de justice à Bab Bnet

Répondant à l’appel de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), des juges et avocats se sont rassemblés, jeudi 10 février 2022, devant le Palais de justice à Bab Bnet, à Tunis.

Cette manifestation vient en protestation à la décision du président de la République Kaïs Saïed de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

Les manifestants ont brandi des banderoles pour l’indépendance de la justice et dénoncé la décision de Kaïs Saïed en rappelant que le CSM est le garant de l’indépendance de la justice.

Pour rappel, l’association des magistrats tunisiens (AMT) et celle des jeunes magistrats (ATJM) avaient appelé à la tenue d’une grève, les 9 et 10 février, et à la suspension des activités au sein de l’ensemble des tribunaux tunisiens en guise de protestation contre l’annonce de la dissolution du CSM.

M.B.Z