Khaled Aouainia : Ennahdha n'est qu'un instrument de la colonisation

L’avocat Khaled Aouainia, membre du Comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, a réagi, jeudi 10 février 2022, aux déclarations des dirigeants nahdhaouis lors de la conférence de presse qu’ils ont organisée, mercredi, dans la foulée de celle organisée par le Comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi.

Les islamistes, Sami Triki en l’occurrence, ont laissé entendre que le mouvement Ennahdha n’avait aucun lien avec ces assassinats citant comme preuve une déclaration détournée de Me Aouainia selon laquelle celui-ci aurait blanchi Ennahdha et imputé la responsabilité des meurtres de Chokri Belaïd et Mohamed Brahi à des services de renseignements étrangers.

Intervenant dans la Matinale de Shems FM, Me Aouainia a signalé qu’il n’avait jamais prononcé un tel propos réitérant encore une fois ses accusations à l’encontre du mouvement islamiste. Il a avancé qu’Ennahdha n’était qu’un « outil dans les mains de la colonisation ». « Les mouvements de l’islam politique sont des instruments d’exécution des agendas des services de renseignements étrangers. Durant la conférence de presse du Comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, on a, d’ailleurs, démontré qu’Ennahdha est un mouvement traître qui a vendu la Tunisie en contrepartie de quelques dinars ou quelques dirhams ».

L’avocat a évoqué, dans ce sens, les appels à l’ingérence étrangère dans les affaires internes de la Tunisie lancés par les islamistes au lendemain du 25-Juillet. Le député Maher Medhioub avait, rappelons-le, pris contact et adressé plusieurs correspondances à des sénateurs américains sollicitant une intervention pour mettre fin à l’entreprise Kaïs Saïed.

N.J.