Révélations du comité de défense de Belaïd et Brahmi : l'homme de main inconnu de Ghannouchi

Le membre du comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, Ridha Raddaoui a affirmé que la ministre de la Justice a ouvert une enquête administrative à l’encontre du procureur général de la Cour d’appel.

A l’occasion de la conférence de presse tenue le 9 février 2022 par le comité de défense, Ridha Raddaoui a, également, a affirmé que les magistrats impliqués dans la dissimulation de preuves et de dossiers relatifs aux assassinats de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi faisaient l’objet de poursuites judiciaires.

L’avocat a indiqué que les leaders du mouvement Ennahdha avaient perçu d'importantes sommes d’argent de la part des autorités qataries. Il a expliqué que les fonds étaient acheminés à travers une association baptisée « Namaa » regroupant des hommes d’affaires et ayant pour vocation d’encourager les investissements. « Elle a fait l’objet d’une enquête au sujet de son implication dans la déportation de jeunes vers la Syrie. Néanmoins, Rached Ghannouchi et son réseau ont tout fait pour arrêter les poursuites et les faire disparaître », a-t-il ajouté.

Ridha Raddaoui a cité le nom d’un certain Nejah Belhaj Ltaief en affirmant qu’il s’agissait de l’un des hommes de main de Rached Ghannouchi. Plusieurs messages sur la boite mail appartenant à cet individu indiquaient qu’il avait accès à deux comptes bancaires alimentés directement par le cabinet royal qatari. « Les virements dépassaient les cinquante millions de dinars… L’argent était acheminé en liquide vers la Tunisie à travers l’aéroport de Carthage… D’autres mails concernent les affaires internes du mouvement Ennahdha telles qu’un rapport sur la visite de Mourou aux Etats-Unis d’Amérique, un autre portant sur la visite de Nejah Belhaj Ltaief et de Chedly Ayari au Qatar. D’autres mails envoyés par Riadh Chaïbi, comportent le dossier de constitution du parti Nidaa Tounes. Ceci indique que le mouvement Ennahdha avait infiltré Nidaa Tounes depuis sa création », a-t-il affirmé.

D’autre part, il a indiqué que « des relations douteuses existaient entre le directeur général de l’opérateur téléphonique qatari, Ooredoo en Tunisie, Mansoor Rashid Al Khater et Rached Ghannouchi, Mouâdh Ghannouchi et Béchir Akremi ». En effet, Me. Ridha Raddaoui, a précisé « qu’une équipe technique d’Ooredoo a été chargée afin de mettre en place une chambre d’écoute ciblant des hommes politiques, de hauts cadres sécuritaires et des magistrats. Les enregistrements étaient remis à Rached Ghannouchi lors de rencontres périodiques tenues dans un hôtel à Gammarth ».

Ainsi, l’avocat a ajouté que le Tribunal militaire a ouvert une enquête depuis déjà un mois à ce propos pour espionnage et la collusion avec un pays étranger contre de Rached Ghannouchi, son fils Mouâdh et Béchir Akremi. L’opérateur a publié un démenti le jour même dénonçant des mensonges et assurant qu’il s’apprête à porter plainte.

De son côté, l’avocate et membre du comité de défense, Faten Mehnaoui, a affirmé que l’annulation de la suspension de Béchir Akremi prononcée le 20 janvier 2022 par le tribunal administratif ne signifiait pas la fin des poursuites à son encontre. Elle a affirmé que ce dernier était coupable d’autres crimes touchant à la sécurité de l’Etat.

Par ailleurs, le comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi a appelé à manifester devant la maison de Rached Ghannouchi.