Neila Nouira Ghonji : une nouvelle loi de l'investissement verra prochainement le jour





La ministre de l’Industrie, des Mines et de l'Énergie, Neila Nouira Ghonji, a souligné l’impact de la crise épidémique sur la situation économique. « Ceci nous a poussés à donner plus d’importance aux chaînes de valeurs, au partenariat public privé et à l’économie verte… Une étude stratégique permettra de garantir une transition numérique et énergétique d’ici 2035 », a-t-elle ajouté.

Invité le 9 février 2022 par Wassim Ben Larbi sur les ondes de la radio Express FM, Neila Nouira Ghonji a expliqué que le ministère avait commencé à élaborer une stratégie axée sur les startups, la transition numérique et l’économie verte. « Une nouvelle loi relative à l’investissement verra bientôt le jour. Nous allons annoncer des mesures ayant un impact d’ici le mois de juin. Nous allons conclure des pactes entre les secteurs public et privé dans cinq ou six secteurs », a-t-elle dit.





La priorité, selon elle, est au secteur automobile. Un pacte sera bientôt présenté et conclu ave la Tunisian Automotive Association. Les autres secteurs concernés par les pactes sont ceux des pièces automobiles, des cuirs et chaussures, du textile et de l’habillement, de l’industrie pharmaceutique, du lait et des pièces pour avions. Ces pactes visent à réinstaurer la relation de confiance entre le secteur privé et l’administration tunisienne. Celle-ci s’engage à faciliter la procédure et l’investisseur aura pour objectif la création d’emplois.













« Nous devons repositionner l’industrie tunisienne afin qu’elle puisse inclure la voiture électrique. Nous devons atteindre un équilibre entre le secteur des énergies renouvelables et ce secteur. Ceci concerne la production de certaines composantes telles que la batterie… Nous allons élaborer un plan de marketing afin d’attirer les investisseurs… Nous nous trouvons encore dans un engrenage en raison de l’absence de confiance. Nous continuons de nous entretenir avec des investisseurs de différentes nationalités », a-t-elle ajouté.

La ministre a, aussi, précisé que la 250ème réunion du copil de mise à niveau a eu lieu le 8 février 2022. « Un nouveau programme de mise à niveau en innovation permet aux entreprises de passer à l’industrie 4.0 », a-t-elle précisé.





Neila Nouira Ghonji a, par la suite, évoqué la numérisation des services administratifs liés à l’investissement afin d’encourager l’investisseur et de rétablir la relation de confiance. Le ministère a préparé un ensemble de cahiers des charges qui remplaceront le système des autorisations et permis. Elle aura pour principe la libération des capacités. « Le nouveau cadre législatif doit apporter un booste et une relance économique », a-t-elle ajouté.

La ministre a, également, affirmé que la Tunisie s’était fixée comme objectif de produire 30% des besoins énergétiques d’ici 2030. Un programme avait vu le jour à ce sujet en 2013.

S.G