Grève au Groupe Chimique Tunisien

Les agents et cadres du Groupe Chimique Tunisien sont entrés en grève pour deux jours à partir du 9 février 2022. La production est donc arrêtée et la grève concerne les sites de Gafsa, Gabès et Sfax.

Selon Mohamed Borni Khemila, secrétaire général de la fédération du pétrole et des produits chimiques, dans une déclaration à IFM, plusieurs conventions n’ont pas été appliquées surtout après la parution de la circulaire N°20.

Les revendications du syndicat concernent le recrutement, qui est entravé depuis quatre ans. Il y a également des revendications d’ordre matériel.

S.F