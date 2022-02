Rafik Abdessalem n'a pas peur des poursuites judiciaires





Le gendre de Rached Ghannouchi et ancien ministre des Affaires étrangères, Rafik Abdessalem, a considéré que toute personne s’opposant au coup d’Etat de Kaïs Saïed était victime de poursuites judiciaires.





Dans une publication Facebook du 5 février 2022, Rafik Abdessalem a affirmé ne pas avoir peur d’être poursuivi en justice et des campagnes médiatiques visant à déformer la réalité. Il a considéré que la justice et les campagnes étaient soumises à des instructions et à des directives et ne traduisaient pas des prises de position honnêtes et objectives.

« Oui, l'argent des pauvres clients de la Poste a été saisi pour payer les salaires. Il s’agit du premier prêt d’une telle envergure », a-t-il expliqué.

Rafik Abdessalem a affirmé qu’il relayait la réalité et ne cherchait pas à inciter les citoyens à la haine.

Pour rappel, selon une rumeur circulant depuis la matinée du 5 février 2022, Rafik Abdessalem ferait l'objet de poursuites judiciaires pour diffussion de fausses nouvelles.

S.G