Les agents de la Steg annoncent une grève





La section des offices et des entreprises publiques, relevant de l’UGTT, a annoncé que les employés de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg) observeront une grève générale, les neuf et dix mars 2022.

Dans un préavis de grève publié le 31 janvier 2022 et adressé à la ministre de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, Neila Nouira Ghonji, au ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, à l’Inspection générale du travail et au PDG de la Steg, Hichem Anen, en raison de l’impossibilité de maintenir les négociations et le manque de sérieux dans la gestion des revendications des employés de l’entreprise.

S.G