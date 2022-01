Christel Heydemann nommée directrice générale dOrange

Afin de préserver la continuité des activités de l’entreprise et d’assurer une transition la plus efficace possible, le Conseil a demandé à Stéphane Richard de poursuivre son mandat de Président-Directeur général jusqu’à la prise de poste de Christel Heydemann.

Le Conseil ayant acté une dissociation des fonctions de Président et de Directeur général, Stéphane Richard continuera à l’arrivée de la nouvelle Directrice générale d’assurer les fonctions de Président non-exécutif jusqu’à l’arrivée d’un nouveau Président et au plus tard jusqu’au 19 mai 2022, date de l’Assemblée générale d’Orange.

Le Conseil tient à souligner la volonté de Stéphane Richard de préserver la bonne gouvernance du Groupe et ainsi d’assurer la transition la plus efficace possible avec ses successeurs. Le Conseil souhaite également le remercier pour son engagement à la tête d’Orange depuis douze ans où il a restauré la confiance des salariés après la crise sociale et engagé une transformation profonde du Groupe pour le positionner en opérateur multi-services de premier rang en Europe et en Afrique.

Le Conseil d’administration remercie enfin le Comité de gouvernance et de responsabilité sociale et environnementale, en charge des nominations, ainsi que l’Administrateur référent, pour avoir piloté un processus rigoureux de sélection, entamé dès l’été dernier, avec l’aide d’un cabinet spécialisé Spencer Stuart, et en collaboration étroite avec l’actionnaire de référence. Ils ont été les garants de débats sereins et de qualité dans un contexte parfois complexe.

Stéphane Richard a déclaré : « Je suis heureux d’accueillir Christel Heydemann et lui souhaite plein succès en tant que Directrice générale d’Orange. Je suis convaincu que ses qualités personnelles et professionnelles permettront, avec les femmes et les hommes du Groupe, de relever les défis qui attendent l’entreprise. Son implication au sein du Conseil, sa longue expérience chez Alcatel puis chez Schneider Electric confèrent à Christel une très bonne compréhension des enjeux liées au numérique et le rôle essentiel qu’il va jouer dans les décennies à venir. Sa vision, son pragmatisme et sa capacité à tirer le meilleur de chaque situation apporteront, j’en suis sûr, beaucoup à Orange. Je tiens également à remercier Anne-Gabrielle Heilbronner et Bernard Ramanantsoa pour leur travail rigoureux et exemplaire pendant tout ce processus de désignation au service des intérêts du Groupe ».

Commentant sa nomination, Christel Heydemann a déclaré : « Je remercie les membres du Conseil d’administration pour leur confiance. En qualité d’Administratrice du Groupe depuis près de cinq ans, j’ai pu appréhender les enjeux technologiques auxquels notre société fait face. Je sais que les défis sont majeurs, mais c’est aussi un immense honneur de contribuer au développement d’un des acteurs majeurs de l’industrie des télécoms. Je m’investirai pleinement à la tête d’Orange. Et je sais pouvoir compter, comme mon prédécesseur, sur la force et l’engagement des équipes pour accompagner l’entreprise vers la réussite.

Je tenais aussi à remercier mes collègues de Schneider Electric. Ces sept années passées à construire un monde plus durable grâce à l’innovation technologique auront été passionnantes, ancrant encore davantage ma conviction que le numérique sera au coeur de toutes les transformations de notre société ».

Christel Heydemann est actuellement Directrice générale Europe Opérations, et Membre du Comité exécutif de Schneider Electric. Diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, elle a débuté sa carrière en 1997 au sein du Boston Consulting Group. En 1999, elle intègre Alcatel où elle a occupé différents postes à responsabilités, notamment dans le cadre de la fusion entre Alcatel et Lucent. En 2011, elle a rejoint le Comité exécutif d’Alcatel-Lucent en tant que Directrice générale des Ressources humaines et de la Transformation. En 2014, elle rejoint Schneider Electric en tant que Directrice des Alliances stratégiques. En avril 2017, elle est nommée Présidente-Directrice générale de Schneider Electric France puis Directrice générale Europe Opérations en mai 2021.

