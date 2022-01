Ouverture d’une enquête judiciaire contre Abdelmajid Zar

La ministre de la Justice, Leila Jaffel, a ordonné, à la date du 28 janvier 2022, l’ouverture d’une enquête judiciaire contre le président de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP), Abdelmajid Zar, en vertu de l’article 23 du Code pénal. C’est ce qu’a affirmé, lundi 31 janvier 2022, le porte-parole de la Cour d'appel de Tunis, Habib Torkhani.

Dans une déclaration à La Matinale de Shems FM, au micro de Myriam Belkadhi, Habib Torkhani a indiqué, que le procureur général de la République près de la Cour d’appel de Tunis a donc ordonné au procureur de la République du Tribunal de première instance de Tunis l’ouverture d’une enquête contre Abdelmajid Zar et toute personne impliquée pour trois chefs d’accusations : monopole et spéculation, trahison caractérisée et détournement de deniers publics.

I.N