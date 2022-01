CAN 2022, Fadhel Abdelkefi, Soumaya Ghannouchi… Les 5 infos du weekend

Il est déjà 23h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué du weekend du 29 au 30 janvier 2022 :

CAN 2022 – La Tunisie s’incline face au Burkina Faso

La Tunisie s’est inclinée face au Burkina Faso au quart de finale de la CAN qui s’est joué samedi 29 janvier 2022 à Garoua. Le Burkina Faso a remporté le match avec un score de 1-0.





Le SNJT disposé à engager des poursuites contre le gouverneur de Ben Arous

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a condamné, dans un communiqué publié samedi 29 janvier 2022, l’agression commise par le gouverneur de Ben Arous, à l’encontre de la journaliste de Shems FM, Khaoula Sliti. Le syndicat a vivement condamné les tentatives de soumission des médias et les tentatives de diabolisation des journalistes et a dit tenir la présidence du gouvernement et la présidence de la République pour responsables des atteintes à la sécurité des journalistes qui font l'objet d'intimidations et d'incitations de la part des agents de l'Etat.





Fadhel Abdelkefi : les PME font face à la faillite et on procède à une consultation électronique !

Le président du parti Afek Tounes, Fadhel Abdelkefi était présent, dimanche 30 janvier 2022, avec Hamza Balloumi sur les ondes de Mosaïque Fm, pour revenir sur la situation économique et politique dans le pays. Fadhel Abdelkefi a assuré que les bases de la démocratie ne sont toujours pas ancrées en Tunisie, faisant que l’action politique soit difficile à pratiquer dans la conjoncture actuelle. D’ailleurs, revenant sur sa démission de son poste de ministre des Finances il a affirmé avoir consulté son père et le gouverneur de la Banque centrale.





Abdellatif Mekki : Kaïs Saïed est sous l’influence du lobby fort du temps de Ben Ali

L’ancien ministre de la Santé et dirigeant démissionnaire d’Ennahdha, Abdellatif Mekki est revenu, dimanche 30 janvier 2022, sur le limogeage de la cheffe du cabinet présidentiel, Nadia Akacha, à travers un statut publié sur sa page Facebook. « La principale signification du limogeage de Nadia Akacha est que Kaïs Saïed est sous l’influence du lobby qui était l’une des grandes forces durant l’ère Ben Ali. Ils l’exploitent alors qu’il croit qu’il les utilise. Finalement, c’est la Tunisie qui en fera les frais, mais elle finira par triompher », indique en substance Abdellatif Mekki.





Soumaya Ghannouchi porte plainte contre Samia Abbou pour diffamation

La fille du chef du mouvement Ennahdha, Soumaya Ghannouchi a indiqué dans un statut publié dans la soirée du samedi 29 janvier 2022, qu’elle avait chargé une équipe d’avocats pour porter plainte contre la dirigeante d’Attayar Samia Abbou pour diffamation et accusations mensongères. Cette plainte est déposée à la suite des déclarations de Samia Abbou sur les ondes de Shems Fm, où elle avait accusé Soumaya Ghannouchi d’avoir importé du lait de Belgique, qui fût à l’époque du Gouvernement Chahed, subventionné par l’Etat. Samia Abbou a considéré que cette opération avait détruit tout le système de production en Tunisie.