Neïla Sellini, déclarée morte par la CNRPS

L’écrivaine et universitaire tunisienne Neïla Sellini a été déclarée morte par le système informatique de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS).

C’est ce qu’elle a dû constater, elle-même, ce matin vendredi 28 janvier 2022 au guichet de la CNRPS de Hammam-Lif.

Sa pension de retraite a accusé un léger retard et elle s’est déplacée elle-même pour la réclamer. Le préposé au guichet n’a même pas cherché un prétexte fallacieux pour justifier le retard, il lui a dit clairement ce qu’il en est : « Votre nom a été totalement effacé parce que considérée comme décédée. Le système frappe d’une manière aléatoire et après on vérifie si vous êtes morte ou vivante. Si vous êtes vivante, vous devez ramener un extrait de naissance et une copie de la carte d’identité. Sinon, paix à votre âme ! »

L’Etat tunisien accuse un retard, ce mois-ci, dans le règlement des salaires des fonctionnaires et des pensions de retraite. Plusieurs retraités, par ailleurs, ont annoncé que leur pension a été réduite de quelques dinars ou quelques dizaines de dinars. Il n’est pas interdit de penser que cette question de décès annoncé par le système informatique n’est qu’une trouvaille pour gagner quelques jours et de retarder, autant que possible, le règlement des pensions à leurs bénéficiaires.

R.B.H.