Affaire de cocaïne en provenance de l'Equateur : aucune piste sur le transporteur maritime





Le porte-parole de la Douane tunisienne et colonel-major, Haythem Zanned a expliqué que les forces de la police et les autorités judiciaires coordonnaient les efforts dans le cadre de l’affaire de cocaïne en provenance de l’Equateur et à destination de la Tunisie.

Dans une déclaration accordée le 28 janvier 2021 à Myriam Belkadhi sur les ondes de la radio Shems FM, Haythem Zanned a rappelé qu’une enquête avait été ouverte à ce sujet. « Le conteneur n’avait pas été enregistré pour être transporté. Il n’y a pas de documents relatifs à l’identité du transporteur maritime. La douane est munie d’un ensemble d'applications et de plateformes permettant de suivre ce genre d'opérations. Le numéro de conteneur en question n’apparaît dans aucune opération de transport à destination de la Tunisie », a-t-il assuré.





Le porte-parole de la douane a, aussi, affirmé qu’une saisie de médicaments à destination de la Libye avait eu lieu dernièrement. Il a expliqué que les contrebandiers commerçaient dans les médicaments pour les maladies chroniques d’où le manque dans ces produits au niveau national.

Par ailleurs, les agents de la douane de l’aéroport Tunis-Carthage ont mis la main sur plus de 12 mille euros dissimulés dans une bouteille de shampooing. « Cette somme a été découverte dans les bagages d’un voyageur quittant le territoire tunisien », a-t-il ajouté.

S.G