Youssef Seddik réaffirme son opposition à la franc-maçonnerie





Le philosophe et écrivain Youssef Seddik a évoqué l’incident diplomatique entre la Tunisie et la Jordanie survenu en 1973 suite à une interview accordée par Bourguiba. « Le président de la République m’a affirmé que la Jordanie n’existait pas et que Winston Churchill l’avait dessiné d’un balcon en usant de sa canne », a-t-il expliqué.

Invité le 28 janvier 2022 par Myriam Belkadhi sur les ondes de la radio Shems FM, Youssef Seddik a rappelé qu’il avait interviewé un grand nombre de leaders et personnalités publiques nationales et internationales. Il a déploré l’attitude des imams et des extrémistes insultant les scientifiques et accusant l’élite d’hérésies.





« J’appelle les médias à nous aider dans la lutte contre ces individus qui usent des mosquées et de la religion afin de porter atteinte à l’élite et aux chercheurs… Je ne suis pas franc maçon ! J’y suis opposé car il s’agit d’une pensée sioniste... J’ai décidé de porter plainte contre toute personne me visant ou me menaçant… Ils profitent de leur présence au sein des mosquées afin d’inciter les citoyens à mon encontre ! », a-t-il déclaré.













« Le livre du Coran n’est pas le Coran ! Il s’agit d’une œuvre humaine ! Il a été créé par Othmân Ibn Affân. Il a classé les versets d’une manière à laquelle s’étaient opposés les "Sahaba" (compagnons du prophète, ndlr) », a-t-il insisté.

Youssef Seddik a appelé les leaders politiques tunisiens à faire prévaloir les relations humaines et à lutter pour un respect mutuel.

S.G