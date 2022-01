Les députés islamistes rejettent toutes les décisions de Kaïs Saïed

Le président de l’ARP gelée, Rached Ghannouchi, a organisé ce jeudi 27 janvier 2022, un évènement électronique réunissant des députés pour célébrer la promulgation de la Constitution de 2014.

Dans un communiqué de l’ARP, publié sur la page officielle de son président, les députés participants, d'Ennahdha et ses alliés, ont exprimé « leur rejet absolu de la violation grave commise par le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, le 25 juillet 2021, qui a décrété la suspension des travaux de l'Assemblée et la levée de l'immunité des députés, la dissolution du gouvernement élu en totale contradiction avec l’article 80 de la Constitution ».

Les députés, souligne le communiqué, ont salué « avec fierté » la solidarité de l'Union interparlementaire, du Parlement arabe, du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Sénat américain, des parlements arabes, régionaux et internationaux avec l’Assemblée tunisienne et toutes les organisations internationales avec, au premier rang, le Secrétaire général des Nations Unies et le Haut-Commissaire aux droits de l'homme aux Nations Unies.

Les participants ont également exprimé leur rejet de toutes les décisions inconstitutionnelles et illégales prises par Kaïs Saïed à partir du 22 septembre 2021, considérant que les décisions du 13 décembre 2021, servent les ambitions politiques du chef de l’Etat et n'ont rien à avoir avec les revendications du peuple et les dangers réels qui menacent les fondements de l'État, évoquant une « révolte des affamés » qui menacera la stabilité de la Tunisie dans les prochains jours.

« Les députés mettent en garde le gouvernement "du fait accompli" et tous ses membres contre toute mise en œuvre des instructions du dirigeant Kaïs Saïed qui contredisent la constitution, la loi, les traités et les accords internationaux qui ont été ratifiés et signés par la République tunisienne… Ils réitèrent leur confiance aux vaillantes forces militaires et sécuritaires pour assurer leur rôle en protégeant la constitution et en veillant au respect de la loi et de la dignité humaine, et expriment leur considération à l’administration tunisienne, qui n'a jamais manqué de protéger l'État contre toute agitation et qui veille à assurer la pérennité du service public et préserver les droits économiques, sociaux et culturels de tous les Tunisiens » indique le communiqué.

M.B.Z