Korchid à Ghannouchi : vous êtes du passé et vous avez dépassé l’âge de l’âne

Dans un long statut publié sur sa page Facebook, jeudi 27 janvier 2022, l’avocat et député Mabrouk Korchid a descendu en flammes le chef du parti islamiste Ennahdha et président du Parlement, Rached Ghannouchi, et ce en réaction à l’appel qu’a lancé ce dernier aux députés pour une réunion en ligne afin de célébrer l’anniversaire de la constitution de 2014.

« M. Ghannouchi : n’est-il pas temps de cesser sorcellerie et maléfices ? La constitution repose en paix et Dieu a probablement pardonné à certains ânes. Et puis quoi encore ? (Que cela signifie-t-il) quand vous invitez les députés à se réunir à distance pour célébrer la constitution de 2014 ? Votre invitation ne vient-elle pas en retard et votre célébration de la constitution en temps perdu ?

Vous n’avez pas invité les députés à reprendre leur activité après la fin des vacances parlementaires le 1er octobre dernier alors que vous étiez censé le faire et en dépit du fait que j’ai personnellement appelé à le faire car je ne crois guère en l’autocratie et jamais je ne m’y soumettrai.

Vous n’avez convoqué aucune commission juridique pour déposer un recours ni contre le 25-Juillet ni contre le 22-Septembre alors que (cela est l’une de vos prérogatives). Vous vous êtes contenté d’observer et de quelques communiqués à l’adresse de l’étranger.

Vous (voici) aujourd’hui convoquez – dans une manœuvre folklorique – les députés à une réunion à distance pour célébrer la constitution. La constitution que l’âne a mangée, ne le savez-vous donc pas ?

Sachez que l’âne a tout mangé. Il a mangé notre économie, notre politique, notre culture, nos mœurs et ne s’est pas arrêté à la constitution !

Savez-vous de quel âne s’agit-il ? C’est celui qui a été relâché parmi nos voisins et cousins en 2003 et a alors mangé leur constitution et souillé leur eau, la rendant trouble. Pire ! Il a invité hyènes et fauves – comme le font souvent les ânes (…).

L’âne a débarqué chez nous depuis dix ans suivi vite des hyènes et des fauves et n’ont laissé ni ce qui est vert ni ce qui est desséché. Et il est heureux !

Pourquoi donc nous convoquer ?





Avant le 25-Juillet, je vous ai écrit et recommandé de démissionner de la présidence du Parlement pour vous reposer et nous soulager et satisfaire l’âne, mais vous avez fait la sourde oreille. Qu’avez fait de la présidence du Parlement ? Vous n’avez réussi ni en temps de paix, ni en temps de guerre. Pourquoi donc insister et persister dans l’erreur ?

Je sais que Kaïs Saïed ne continuera pas dans cette voie car elle débouche sur une impasse et nul n’a jamais réussi dans la voie de l’individualité.

Je sais que vous êtes du passé et que vous avez dépassé l’âge de l’âne. Et la constitution que vous souhaitez célébrer a été mangée par l’âne. C’était d’ailleurs un repas bien copieux.

Quant à moi, je ne trouve guère de plaisir à fréquenter les ânes ou à monter l’ânesse. Que Dieu ait pitié de la constitution et pardonne à certains ânes, tous les ânes ! ».

Le député d’Ennahdha et assesseur du président du Parlement, Maher Medhioub, a annoncé le 24 janvier 2022, sur les réseaux sociaux, que le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) dont les travaux ont été gelés, Rached Ghannouchi, prévoyait d’organiser une cérémonie de commémoration du 8e anniversaire de la promulgation de la constitution de 2014, précisant que l’évènement se tiendrait en ligne le jeudi 27 janvier.

N.J.