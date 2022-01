Prorogation du couvre-feu et des restrictions sanitaires

La présidence du gouvernement a annoncé ce mercredi 26 janvier 2022, que les restrictions sanitaires, actuellement en vigueur, seront prorogées de deux semaines.

Cette décision a été prise à l’issue d’une réunion du conseil ministériel, tout en prenant en considération les recommandations du comité scientifique de lutte contre le coronavirus.

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un couvre-feu à partir du 13 janvier de 22 heures à 5 heures, appliqué par les autorités régionales sur la base du taux de contamination enregistré.

Les rassemblements sont annulés ou reportés dans les espaces ouverts tout comme les espaces fermés.

Les mesures annoncées restent en vigueur durant deux semaines et sont renouvelables si la situation l’exige, avait précisé la présidence du gouvernement, deuis le 12 janvier. Elle appelle également à privilégier le télétravail et à éviter les déplacements à l’étranger, dans les zones à forte propagation du virus, sauf en cas de nécessité.

La présidence du gouvernement a enfin souligné la nécessité de se conformer et de renforcer le protocole sanitaire en place et notamment le respect des gestes barrière. Elle a ajouté que des protocoles sectoriels seront incessamment annoncés et que les contrôles des pass vaccinaux seront intensifiés ainsi que les campagnes de vaccination et les mesures de contrôle aux frontières.

S.H