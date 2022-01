Commémoration des événements du 26 janvier 1978 : Saïed s'entretient avec Taboubi

L’UGTT a réitéré, mercredi 26 janvier 2022, son appel à décréter le 26 janvier « journée nationale des revendications sociales ».

« A l’occasion de la commémoration du 44ème anniversaire de la grève générale de 1978, le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu au téléphone avec le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi et lui a exprimé sa considération et sa reconnaissance à l’Union, aux martyrs et au mouvement de lutte ouvrière évoquant « la légitimité de la cause à l’époque » » peut-on lire dans le communiqué de la centrale syndicale.

Le président de la République, cité par un communiqué de Carthage, a souligné, de son côté, que la Tunisie « n'oublie pas ses martyrs », et que « le peuple tunisien a le droit de connaître tous les faits, même des décennies plus tard, même si certains sont encore animés par la nostalgie de ces jours sombres malgré la mort de centaines de martyrs, malgré la censure et la déformation des faits et de l'histoire ».

Le 26 janvier 1978, l’UGTT a lancé un appel à la grève générale, une première depuis l’indépendance, pour protester contre la hausse du chômage et la détérioration du pouvoir d’achat et des conditions de vie. Des heurts ont éclaté et les tirs de la police et de l’armée ont fait des centaines de morts et de blessés parmi les manifestants. Une journée qu’on qualifie depuis de « jeudi noir ».

M.B.Z