Grosses pressions sur les banquiers pour financer le budget

L’ancien président du directoire d’Amen Bank et actuel membre du bureau exécutif de l’IACE, Ahmed El Karm a publié, mercredi 26 janvier 2022, un bref statut, mais très significatif quant à la situation économique et financière de l’Etat, assurant : « Il existe une très grande pression sur les dirigeants des établissements financiers pour financer l’Etat ».

Cette démarche s’avère très grave et aux lourdes conséquences sur l’économie nationale. D’ailleurs, la Banque centrale avait déjà mis en garde contre les effets négatifs de l’accroissement de l’endettement du secteur public auprès du système bancaire sur sa capacité à financer les opérateurs économiques.

N’ayant pas trouvé des financements extérieurs pour financer son budget, l’Etat s’est tourné depuis un certain temps vers les banques tunisiennes pour boucler ses comptes. Le problème est que les capacités des banques sont limitées et elles ne vont plus pouvoir prêter de l’argent aux entreprises puisque cet argent est allé à l’État.

C’est l’effet d’éviction. Concrètement, si les entreprises ne trouvent plus d’argent à emprunter auprès des banques, elles ne peuvent plus créer de la valeur ajoutée, elles ne peuvent plus employer du personnel, elles ne peuvent plus payer d’impôts. Cela va du petit taxi qui fait appel au leasing pour financer son véhicule aux grandes entreprises qui financent leurs investissements tout en passant par les milliers de PME qui représentent l’essentiel du tissu économique tunisien. Du coup, il n’y a plus de croissance et le chômage grimpera en pleine période d’inflation.

S.H