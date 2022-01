Tunisie : EasyJet desservira Hammamet au départ de Genève

La compagnie aérienne britannique low-cost EasyJet desservira la Tunisie à partir de la Suisse pour les prochains départs en vacances, dès ce printemps 2022.

Ainsi, du 29 mars au 29 octobre 2022, EasyJet a programmé trois vols par semaine (mardi, jeudi, samedi) à partir de l’aéroport de Genève vers l’aéroport d’Enfidha, indique un communiqué de Genève Aéroport.

Avec l’assouplissement des conditions de voyage par les autorités suisses, facilitant les voyages à l'étranger, la compagnie aérienne propose deux nouvelles destinations méditerranéennes : Izmir en Turquie et la ville balnéaire de Hammamet en Tunisie.

Ce même document spécifie que EasyJet a prolongé sa politique de flexibilité jusqu’au 31 mars 2022. Tous les passagers peuvent modifier leurs vols sans frais supplémentaires, jusqu’à 2 heures avant le départ, et pour l’ensemble des destinations en vente. Et de préciser que la compagnie a lancé le portail d’informations Covid-19, un nouveau service intuitif qui répertorie les différentes règles et obligations dans les pays desservis.

D’après communiqué