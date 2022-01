Rencontre entre Taoufik Charfeddine et l’ambassadeur allemand : deux versions différentes

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a reçu ce mardi 25 janvier 2022, l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Peter Prügel. Pour ne pas déroger à la règle, la version tunisienne ne metionne pas des points pourtant mis en avant par la partie allemande. Il semble que cette pratique sera désormais la norme...

La rencontre, précise un communiqué du ministère, a porté sur le renforcement de la coopération tuniso-allemande dans le domaine de la sécurité et sur la coopération dans le cadre du G7 qui vise à soutenir les efforts tunisiens dans le domaine du terrorisme et de la sécurité des frontières. Les deux parties ont également discuté de la coopération conjointe dans les domaines de la bonne gouvernance et de la décentralisation, ajoute le communiqué ministériel.

Le communiqué du ministère de l’Intérieur a toutefois omis les points portant sur la « garantie des libertés et droits fondamentaux et l'importance de la transparence et de la communication » cités dans le communiqué de l’ambassade relatif à cette rencontre.

M.B.Z