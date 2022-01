La Banque mondiale réitère la nécessité de réformes structurelles pour sauver l’économie tunisienne

La Banque mondiale a publié, lundi 24 janvier 2022, un résumé de son rapport intitulé « Réformes économiques pour sortir de la crise » et y a souligné l’importance de « la mise en place de réformes structurelles décisives et l’amélioration du climat des affaires pour remettre l'économie tunisienne sur la voie d’une croissance plus durable ».

L’organisation financière a souligné, également, que « la reprise économique face à la crise de la COVID-19 devrait être lente, avec une progression prévue de 3 % en 2021 » précisant que « la hausse du chômage, dont le taux est passé de 15,1 % à 18,4 % au troisième trimestre 2021, pèse sur cette reprise et a plus fortement touché les jeunes et les habitants des régions de l'Ouest ».

« La faiblesse de la reprise en Tunisie a exacerbé la pression sur des finances publiques déjà en difficulté, le déficit budgétaire restant élevé à 7,6 % en 2021, malgré une légère contraction par rapport à 9,4 % en 2020. La baisse progressive du déficit budgétaire devrait se poursuive pour atteindre entre 5 et 7 % du PIB en 2022-2023, grâce à la réduction des dépenses liées à la santé et à condition que la trajectoire modérément positive des dépenses et des recettes soit maintenue », lit-on dans le résumé publié par la Banque mondiale.

On y ajoute, par ailleurs, que « la dette publique croissante de la Tunisie sera difficile à financer sans la mise en place de réformes décisives des finances publiques et de l'économie ».

D'après communiqué