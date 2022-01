Les tribunaux bloqués à cause de la grève des agents de la justice

Les agents de la justice et des domaines de l'Etat ont entamé, mardi 25 janvier 2022, une grève et ce pour revendiquer l’application de l’accord du 30 décembre 2020.

Dans une déclaration à Shems FM, le syndicaliste Haythem Mahjoubi a expliqué que cet accord portait sur l’augmentation de la prime spéciale ainsi que la mise en œuvre des promotions exceptionnelles.

Il convient de rappeler, qu’en plus des agents de la justice et des domaines de l'Etat, d’autres corps de métiers observent des grèves, notamment, les médecins de la santé publique, médecins dentistes et les pharmaciens. Ceux-ci sont en grève aujourd’hui, également, pour revendiquer la réforme du secteur de la santé et l’amélioration de leurs conditions de travail.

