Memmiche pas Memmiche, ça cafouille à Carthage !

Le service de communication de la présidence de la République ne brille pas par son efficacité. C’est désormais un fait avéré. Des retards, cafouillages et inexactitudes, il y en a eu à la pelle depuis l’intronisation de Kaïs Saïed et cet amateurisme continue.

Un communiqué publié lundi 24 janvier 2022, accompagné d’une photo et d’une vidéo, relate la rencontre entre le chef de l’Etat, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, la ministre de la Justice, Leïla Jaffel et… le ministre de la Défense nationale Imed Memmiche.

Nous avons eu beau scruter la vidéo, fait le compte avec les doigts, regarder dans les coins du bureau présidentiel, nous avons zoomé sur la photo, sorti la loupe, ressorti les bâtonnets et les pastilles, aucune trace du ministre de la Défense !

Pendant les trente minutes où il a fallu chercher le ministre Memmiche les scénarios les plus loufoques ont déferlé sur les réseaux sociaux. Il serait celui qui prend la photo, ou peut être caché sous une cape d’invisibilité, mais non, rien d’aussi sensationnel, le compte n’était pas bon car le ministre de la Défense n’y était pas… D’ailleurs, trente minutes après avoir posté le premier communiqué, la cellule de communication de Carthage modifie le post et enlève le nom de Imed Memmiche…

M.B.Z