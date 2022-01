Ghannouchi compte organiser un évènement pour célébrer l’anniversaire de la constitution

Le député d’Ennahdha et assesseur du président du Parlement, Maher Medhioub, a annoncé, dans un post partagé lundi 24 janvier 2022, sur les réseaux sociaux, que le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) dont les travaux ont été gelés, Rached Ghannouchi, prévoit d’organiser une cérémonie de commémoration du huitième anniversaire de la promulgation de la constitution de 2014.

Maher Medhioub précise que l’évènement sera tenu en ligne, jeudi 27 janvier, ajoutant qu’un lien pour le suivre sera communiqué ultérieurement.

Il convient de noter qu’Ennahdha, ainsi que de nombreux partis et personnalités politiques, condamnent les mesures exceptionnelles du 25 juillet et accusent Kaïs Saïed de renverser la constitution. Le président de la République ne rate pas une occasion pour pointer que la constitution de 2014 est défaillante et qu’elle comporte de nombreuses lacunes.

Alors qu’il évoquait jeudi dernier son projet pour la réconciliation pénale devant la cheffe du gouvernement Najla Bouden, Kaïs Saïed n’a pas manqué de glisser un « ce qu’on appelle la constitution de 2014 ». Constitution que le président estime illégitime et déclare ouvertement qu’elle « n’est plus valable ».

Cet évènement que compte organiser le chef du clan islamiste, ennemi juré du Président, est clairement un pied de nez à Kaïs Saïed.

M.B.Z