BCT : Près de 18,5 MD d’amendes infligées aux banques tunisiennes en 2020

Près de 18,5 millions de dinars d’amendes ont été infligées par la Banque centrale de Tunisie aux banques tunisiennes en 2020, en tant que mesures disciplinaires, indique son dixième rapport annuel sur la supervision bancaire relatif à l'exercice 2020. 21 établissements financiers ont été concernés par ces amendes. L’autorité monétaire ne précise pas, cependant, les noms des auteurs de ces infractions.

Dans le détail et toujours selon ce même document, un établissement financier aurait écopé d’une amende de 13,7 millions de dinars pour le non-respect du ratio de liquidité (LCR) et cinq autres d’un montant global de 3,6 millions de dinars pour le non-respect du ratio crédits/ Dépôts (LTD). Les quinze derniers ont été sanctionnés d’un montant total de 14,8 millions de dinars dans le cadre de missions d’inspections bancaires.

I.N