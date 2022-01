STB : PNB en hausse de près de 4%

Le produit net bancaire (PNB) de la Société tunisienne de banque (STB) a connu une hausse de 3,81% passant ainsi de 625,66 millions de dinars fin 2020 à 649,48 millions de dinars fin 2021, d’après un communiqué boursier de la banque.

Les dépôts de la clientèle sont passés de 8,44 milliards de dinars à 9,12 milliards de dinars (+7,99%), pour cette même période comparativement à un an auparavant, et ceci grâce à une hausse des dépôts à vue de 13,91% et celle des dépôts d'épargne de 7,11%.

Les crédits à la clientèle sont passés de 9,08 milliards de dinars fin décembre 2020 à 9,71 milliards de dinars fin décembre 2021, en hausse de 6,96%.