Saïed, Macron, ONU … Les 5 infos du weekend

Il est déjà 23h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué du weekend du 22 au 23 janvier 2022 :

Entretien téléphonique entre Kaïs Saïed et Emmanuel Macron

Le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, et son homologue français, Emmanuel Macron se sont entretenus, samedi 22 janvier 2022, par téléphone, a annoncé Carthage dans un communiqué. Les deux dirigeants ont échangé au sujet des relations franco-tunisiennes et de la coopération économique entre les deux pays. A l’occasion, Kaïs Saïed a assuré à son homologue français que « ce qui se disait dans certains médias et sur les réseaux sociaux n’avait aucun lien avec la réalité », notant que « plusieurs parties qui s’opposent à la démocratie, la liberté et la justice répandent des mensonges en contrepartie d’argent ». Le chef de l’Etat a ajouté, dans ce même contexte, que les réformes qu’il avait annoncées avaient pour objectif de préserver la liberté et obtenir justice pour le peuple tunisien contre tous ceux qui ont dilapidé son argent et ses ressources.

Emmanuel Macron exhorte son homologue tunisien à conduire une transition inclusive

Emmanuel Macron a appelé son homologue tunisien, Kaïs Saïed à assurer une « transition inclusive ». C’est ce qu’a affirmé l’Elysée dans un communiqué sur l’entretien téléphonique entre les deux dirigeants, samedi 22 janvier 2022. Ce que la présidence de la République tunisienne a omis de mentionner dans son communiqué, notant uniquement qu’Emmanuel Macron avait réitéré le soutien de son pays à la Tunisie et son entière compréhension de la situation difficile du pays. Évoquant la situation en Tunisie, le président français a, également, encouragé le chef de l’Etat tunisien à s’engager dans des réformes démocratiques et économiques pour rasséréner le pays.





Antonio Guterres espère un rétablissement des institutions démocratiques en Tunisie

Le secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a exprimé son espoir pour un rétablissement complet des institutions démocratiques en Tunisie, en réponse à la question de la journaliste Al Arabi Al Jadid lors de la conférence de presse qui s’est tenue vendredi 21 janvier 2022 sur les priorités de l’ONU pour l’année en cours. Rappelant que la Tunisie est une démocratie naissante issue d’une révolution et que l’ONU suivait de près l’évolution de la situation dans le pays, il a avancé que le modèle tunisien avait inspiré l’espoir pour le monde entier. « Nous souhaitons que cette révolution démocratique soit préservée avec toutes les valeurs qu’elle a apportées

Raoudha Karafi affirme recevoir des menaces

La juge et présidente d’honneur de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), Raoudha Karafi, a annoncé, dans la soirée de samedi 22 janvier 2022, qu’elle avait reçu des menaces sans en préciser la nature ou la teneur. Dans un post sur sa page Facebook, elle a ajouté qu’elle répondrait à ces menaces ultérieurement exprimant sa gratitude envers toutes les personnes qui l’ont soutenue, y compris celles qui ne partagent pas son opinion. « En temps de grande crise, vous vous trouvez face à deux choix, soit vous gardez le silence, soit vous parlez suivant ce que le devoir et la responsabilité exigent (…)





Rencontre entre Najla Bouden et Nouri Lajmi autour du développement du secteur médiatique

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, s’est entretenue, samedi 22 janvier 2022, avec le président de la Haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle (Haica), Nouri Lajmi. Selon un communiqué de la Kasbah, la discussion a porté sur le développement du secteur médiatique, la consécration de ses objectifs et la nomination de directeurs généraux à la tête des médias publics conformément à l’article 19 du décret 116. Revenant sur la crise à laquelle font face les médias privés, Nouri Lajmi a proposé, selon la Kasbah, la création d’un fonds de soutien à l’adresse de ces médias et des médias associatifs afin que ceux-ci puissent jouer leur rôle dans le renforcement du paysage médiatique tunisien.