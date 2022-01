Raoudha Karafi quitte un plateau télévisé après un clash avec un des soutiens de Kaïs Saïed

La juge et présidente d'honneur de l'Association des magistrats tunisiens (AMT), Raoudha Karafi, a quitté le plateau de Yahdoth fi Tounes, dans la soirée de vendredi 21 janvier 2022, après un clash avec un des soutiens du président de la République, Kaïs Saïed, et son entreprise du 25-Juillet, Slah Eddine Daoudi.

Celui-ci a brutalement interrompu la juge accusant la justice d’avoir couvert des dossiers de terrorisme et de laxisme dans le traitement de certaines affaires en référence à la libération de certains individus soupçonnés d’être impliqués dans des affaires touchant à la sécurité nationale.

« Vous n’avez pas le droit de jouer avec la sécurité du pays ! Vous n’avez fait que ça pendant ces dix dernières années ! », a-t-il lancé pour justifier la campagne du président de la République contre les magistrats, et en particulier son dernier décret par lequel il a supprimé les avantages et rémunérations des membres du Conseil supérieur de la magistrature.

Outrée, la juge a laissé entendre que – dans ce contexte actuel – le terrorisme n’était qu’un épouvantail et que l’Exécutif n’avait nullement le droit d’interférer dans le processus judiciaire. Elle a ajouté, dans ce sens, que l’objectif de l’Exécutif serait de soumettre le Conseil supérieur de la magistrature.

Raoudha Karafi a souligné l’importance de l’indépendance des juges précisant que l’organe judiciaire est le seul garant des équilibres et seul outil de contrôle des politiques. Elle a poursuivi en assurant qu’il était à présent clair que le chef de l’Etat souhaite nommer lui-même les juges et les dompter à sa guise. « Ils seront ainsi les juges du président de la République et couvriront les politiques des prochains gouvernements », a-t-elle avancé.





Slah Eddine Daoudi s'est alors emporté et a commencé à crier en accusant la juge de banaliser le terrorisme. Il a attaqué Raoudha Karafi en lui reprochant d'avoir dit que le terrorisme était un épouvantail. Même l'intervention de l'animatrice, Imen Madahi, qui lui assurait que la juge n'a jamais dit ça, n'a pas réussi à le calmer.

Excédée par la situation, Raoudha Karafi a décidé de quitter le plateau en disant qu'elle ne pouvait plus rester dans un plateau où il y a autant de bassesse. Pendant qu'elle partait, Slah Eddine Daoudi ne s'est pas calmé est s'est adressé à la juge en disant : "Mais revenez patronne !". Ceci a fini d'énerver l'animatrice et Tarek Kahlaoui, également présent sur le plateau, qui lui ont dit qu'il était inadmissible de faire ce genre de remarques.



N.J.