CSM, liberté de la presse, député en garde à vue … Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué de la journée du 21 janvier 2022 :

CSM : le décret présidentiel enfreint la loi et la Constitution

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a rendu public un communiqué à la suite de son assemblée générale, consacrée à la discussion de la situation judiciaire et à l’examen du décret 4 modifiant la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au Conseil supérieur de la magistrature. Le conseil a réitéré son appel aux juges de s’attacher à leur indépendance, condamnant l’ingérence dans leur travail, les campagnes de pression et de dénigrement orchestrées à leur encontre, notamment envers les magistrats chargés d’affaires en cours, ce qui est de nature à menacer leur intégrité et ébranler la confiance en leurs travaux…





Taoufik Charfeddine : les incidents avec les journalistes ne sont que des fautes isolées

Le ministre de l'Intérieur, Taoufik Charfeddine, a reçu le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Mehdi Jelassi, et la vice-présidente du syndicat, Amira Mohamed. Un communiqué du ministère précise qu’au cours de cette réunion, de nombreux sujets liés aux domaines de coopération entre le ministère de l'Intérieur et le Syndicat des journalistes ont été abordés pour protéger les journalistes dans l’exercice de leur fonction et faciliter leur travail. Taoufik Charfeddine a également affirmé son souci de consacrer les principes de la liberté de la presse, de la transparence et du droit à l'information…





Quatre personnes dont un député placés en garde à vue pour détournement de biens de l’Etat

Le bureau de communication au Tribunal de première instance de Tunis a indiqué que quatre personnes dont un député, élu sur la circonscription de Kasserine, avaient été placées en garde à vue dans le cadre d’une instruction en rapport avec le détournement d’hectares au Mont Feriana et l’exploitation de carrières de marbre, et ce, sur ordre du ministère public près du pôle judiciaire économique et financier. La même source précise que l’instruction a concerné près de trente personne, ajoutant qu’elle a abouti à placer en garde à vue le député, le directeur de gestion et des ventes au ministère de l’Equipement, le délégué de Feriana, et le délégué régional à l’Agriculture occupant ce poste durant la période de 2019.





Seif Eddine Makhlouf : ouverture d'une enquête à l'encontre de Abderrazak Kilani

Le député et président du bloc parlementaire de la coalition Al Karama, Seif Eddine Makhlouf, a indiqué que l’ancien bâtonnier des avocats, Abderrazak Kilani, faisait l’objet d’une enquête judiciaire. Dans une publication Facebook du 21 janvier 2022, le député a indiqué que la justice militaire a ouvert une enquête à l’encontre de Abderrazak Kilani suite à son appel aux forces de sécurité à respecter les droits de l’Homme et les libertés des citoyens en refusant de se conformer aux ordres.





UGTT : Nous pousserons le gouvernement à combler les lacunes du budget de 2022 !

A l’occasion du soixante-seizième anniversaire de la fondation de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), la centrale syndicale a publié un communiqué s’adressant à ses militants et assurant notamment qu’elle continue de jouer son rôle national « surtout après la crise étouffante qui a abouti, depuis 2019, à deux ans d'une politique bâtie sur des fausses promesses, perturbant les rouages de l'État, incapable de trouver des solutions au point d’avoir dégouté les Tunisiens de tout travail politique ».





