Malek Zahi propose des solutions pour Cactus Prod

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi a rendu une visite vendredi 21 janvier 2022, aux journalistes et employés de Cactus Prod en sit-in ouvert, depuis hier dans les locaux de l’entreprise à Charguia II.

Lors de cette visite, le ministre s’est engagé à trouver des solutions urgentes à la société, mais aussi pour les employés, notamment :

Trouver des solutions avec les banques pour dénouer la crise financière et permettre aux journalistes et aux employés de toucher leurs salaires

Désigner une personne compétente à la tête de la société dans un délai de deux semaines

Rééchelonner les dettes de la société, notamment celles des caisses sociales.

Poursuivre les concertations avec le ministère des Finances, le ministère des Affaires sociales, la présidence du gouvernement, le comité des biens confisqués et la partie syndicale, à propos de l’avenir de la société et parvenir à des solutions radicales à la crise de Cactus Prod.

Rappelons que la situation est désastreuse à Cactus avec un lot d’impayés que l’Etat refuse de prendre à charge, alors que la société lui appartient. Le personnel a été payé avec un retard de plus de deux semaines et seulement la moitié de son salaire. La CNSS n’a pas été payée depuis deux trimestres et il y a des impayés au fisc et un nombre de fournisseurs.

Une partie du matériel de l’entreprise a été confisquée par les créanciers et vendue aux enchères.

Les employés de Cactus Pord ont, appelé, dans leur avis de sit-in, la présidence du gouvernement et le ministère des Finances d’intervenir dans l’immédiat afin de mettre fin à l’hémorragie et ont exigé la nomination d’une personne qualifiée pour la gestion de l’entreprise.

La société a été confisquée par l’Etat en 2011 et est restée sous administration judiciaire depuis. Aucune solution n’a été trouvée et l’Etat a refusé tous les plans de sauvetage proposés par le fondateur de l’entreprise, Sami Fehri.

S.H