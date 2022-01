Quatre personnes dont un député placées en garde à vue pour détournement de biens de l’Etat

Le bureau de communication au Tribunal de première instance de Tunis a indiqué, vendredi 21 janvier 2022, que quatre personnes dont un député, élu sur la circonscription de Kasserine, avaient été placées en garde à vue dans le cadre d’une instruction en rapport avec le détournement d’hectares au Mont Feriana et l’exploitation de carrières de marbre, et ce, sur ordre du ministère public près du pôle judiciaire économique et financier.

La même source précise que l’instruction a concerné près de trente personnes, ajoutant qu’elle a abouti à placer en garde à vue le député, le directeur de gestion et des ventes au ministère de l’Equipement, le délégué de Feriana, et le délégué régional à l’Agriculture occupant ce poste durant la période de 2019. Une ancienne directrice de gestion et des ventes et le chef de zone de la Garde nationale à Feriana ont été, également, déféré devant la justice.

Le bureau de communication mentionne que le ministère public a chargé l’unité centrale de la Garde nationale d’El Aouina d’enquêter sur des suspicions de détournement de près de 18 hectares à Mont Feriana apparetant à l’Etat, par ledit député, soulignant que ce dernier en avait pris possession et qu’il avait monté des sociétés d’exploitation de carrière de marbre.

Les enquêtes ont révélé que le député est suspecté d’avoir obtenu des autorisations administratives d’exploitation du ministère de l’Equipement qui avaient été renouvelées à plusieurs reprises.

Les enquêtes révèlent, également, que plusieurs décisions administratives ont été émises contre le député pour évacuer le terrain, sauf qu’elles n’ont pas été appliquées.

S.H