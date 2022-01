Taoufik Charfeddine : les incidents avec les journalistes ne sont que des fautes isolées

Le ministre de l'Intérieur, Taoufik Charfeddine, a reçu ce vendredi 21 janvier 2022, le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Mehdi Jelassi, et la vice-présidente du syndicat, Amira Mohamed.

Un communiqué du ministère précise qu’au cours de cette réunion, de nombreux sujets liés aux domaines de coopération entre le ministère de l'Intérieur et le Syndicat des journalistes ont été abordés pour protéger les journalistes dans l’exercice de leur fonction et faciliter leur travail.

Taoufik Charfeddine a également affirmé son souci de consacrer les principes de la liberté de la presse, de la transparence et du droit à l'information et de garantir les droits et libertés ajoutant qu’il ne permet aucun abus et que les incidents survenus ne sont que des « fautes professionnelles isolées ».

On rappellera que l’association des correspondants étrangers en Afrique du nord (NAFCC) a condamné les violences policières à l’égard des journalistes durant les manifestations du 14 janvier 2022. Elle a appelé les autorités tunisiennes à ouvrir une enquête à ce sujet.

Dans un communiqué publié le 15 janvier 2022, la NAFCC a considéré que cette journée avait témoigné d’un niveau de violence jamais connu depuis la création de l’association en 2014. Elle a dénoncé l’agression par coups de matraque d’un journaliste et l’interdiction de filmer pour un autre.

Le Syndicat national des journalistes tunisiens a, de son côté, dénoncé plusieurs agressions contre les journalistes, notamment des arrestations. Le SNJT a aussi appelé à l'ouverture d'une enquête et a annoncé sa décision de porter plainte contre les agresseurs.

M.B.Z