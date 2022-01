One Tech Holding affiche des revenus consolidés en hausse de plus de 26%

Le groupe One Tech Holding de Moncef Sellami vient de publier ses chiffres de 2021 et ils sont bien au vert.

Ainsi, les revenus cumulés consolidés de la société ont progressé de 26,1% par rapport à un an auparavant, dépassant le budget 2021 de 8,6%. Ils ont atteint 905,07 millions de dinars (MD) fin décembre 2021 contre 718,58 MD fin décembre 2020.

Dans un communiqué boursier, la société précise que le plus gros de la croissance a concerné les marchés de l’exportation qui ont enregistré une augmentation de 32,2%, contre une baisse des ventes locales de 3,4%.

Et de spécifier que le chiffre d’affaires du pôle câble au 31 décembre 2021 s’est élevé à 434,7 millions de dinars (+35,3%, une variation qui provient essentiellement de l’export qui a augmenté de 61,4%) alors que le chiffre d’affaires du pôle mécatronique s’est élevé pour cette même période à 425,4 millions de dinars (+18,7%, et ce malgré la pénurie des semi‐conducteurs et les difficultés logistiques qui ont touché ce secteur d’activité).

Les revenus consolidés du quatrième trimestre du groupe OTH ont augmenté de 12,3% par rapport à la même période de l’année dernière, pour atteindre 248,3 millions de dinars.

Dans ce même document, la société affirme : « Les performances opérationnelles de l’année 2021 ont été excellentes pour le groupe One Tech, relativement à l’année dernière, et ce nonobstant un contexte assez difficile encore impacté par la pandémie. En effet, malgré la crise de la pénurie de la matière première et les fortes perturbations qu’a connu le transport international, One Tech a démontré une grande capacité à contenir l’ensemble de ces risques. Compte tenu du carnet de commandes actuel, cette excellente tendance est prévue d’être sensiblement améliorée sur l’année 2022 ».

Ce même document note que « l’amélioration de la performance des différents pôles d’activité a été la conséquence, d’une part, d’une activité du groupe qui est beaucoup plus orientée vers l’amélioration de la rentabilité plutôt que vers l’augmentation des volumes, et d’autre part, des investissements plus importants dans la qualité, l’introduction de nouvelles technologies, et le perfectionnement des systèmes d’information du groupe ».

Le groupe One Tech a gardé un rythme assez soutenu de ses investissements physiques qui ont atteint sur l’année 27,9 millions de dinars, (+8,2%). L’enveloppe globale des investissements de l’année 2021 a atteint 35,1 millions de dinars.

Pour sa part, l’endettement global du groupe est resté quasiment stable par rapport à son niveau de fin d’année 2020, passant de 142 millions de dinars à 148 millions de dinars fin 2021. Et d’indiquer qu’il a contracté en fin d’année une dette auprès de la SFI afin de financer sa croissance externe ainsi que l’acquisition du bâtiment de l’usine OTMA.