Riadh Essid nommé conseiller chargé des affaires diplomatiques à la Kasbah

Riadh Essid a été nommé conseiller chargé des affaires diplomatiques auprès de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, par décret présidentiel n° 2022-45 du 18 janvier 2022, lit-on dans le Jort du mardi.

Titulaire d’un master en traduction (arabe-espagnol-anglais) de l’Institut Bourguiba des langues vivantes et d’un diplôme en relations internationales et diplomatiques de l’Institut diplomatique de Madrid, Riadh Essid a dirigé les représentations tunisiennes à Yaoundé, Jakarta et Pretoria.

Il a également été directeur général Amérique-Asie au sein du ministère des Affaires étrangères.

Riadh Essid a, par ailleurs, occupé le poste de conseiller diplomatique alors que Moncef Marzouki était président de la République.

N.J.